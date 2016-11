Polícia ‘caça’ traficantes que expulsaram PMs de casa em SG

18/11/2016 às 07:00h Enviado por: Samuel Castro

Militares vão ocupar as comunidades por tempo indeterminado. Nando e Faustão são suspeitos Foto: Sandro Nascimento

Por Thuany Dossares

A polícia está tentando identificar quem seriam os traficantes responsáveis por ameaçar e ordenar que moradores, entre eles policiais, deixem suas casas no Complexo do Miriambi, em São Gonçalo. De acordo com as investigações, Luís Fernando Rodrigues de Souza, o Nando do Anaia, de 29 anos, e Ricardo Severo, o Faustão, 36 - oriundo da Vila Cruzeiro, no Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio - estariam liderando a venda de drogas de parte da comunidade e podem estar envolvidos com o crime. Além deles, dois bandidos identificados como Mariola e Pará também estão sendo investigados.



Ligados ao Comando Vermelho (CV), Nando e Faustão teriam assumido o tráfico de drogas nos bairros Laranjal e Jardim Miriambi, após a morte de Wallace José Fernandes Mello, o JR, em setembro, durante troca de tiros com agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), no Complexo do Salgueiro.

Ainda segundo a apuração policial, Nando e Faustão estão recebendo o apoio do traficante Schumaker Antonácio do Rosário, 32, apontado como uma das principais lideranças do CV em São Gonçalo ainda em liberdade.

No entanto, a venda de drogas estaria sendo dividida com dois criminosos identificados apenas como Pará e Mariola, que estão à frente do Morro da Caixa D’água, no Vila Três.

O comandante do 7ºBPM (São Gonçalo), tenente coronel Ruy França, informou que a PM permanecerá ocupando todo o Complexo do Miriambi por tempo indeterminado com o objetivo de identificar e prender os responsáveis por ameaçar os moradores.