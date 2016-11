Tráfico decreta luto em Santa Luzia após morte de suspeito em confronto

17/11/2016 às 08:00h Enviado por: Samuel Castro

Comerciantes foram obrigados por traficantes a baixar as portas Foto: Divulgação

Traficantes ordenaram o fechamento do comércio em Santa Luzia, São Gonçalo, em represália à morte de um suspeito durante operação de policiais do 7ºBPM (São Gonçalo), na noite de terça-feira. Segundo os agentes, Marlon Marins de Lima, de 24 anos, foi baleado ao trocar tiros com militares do Grupamento da Ações Táticas (GAT) na comunidade Cano Furado. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

A ordem dos bandidos para que os comerciantes baixassem as portas ocorreu logo no início da manhã. Na Avenida Santa Luzia, bares, padarias e demais estabelecimentos foram fechados.

Um homem, que preferiu não se identificar, revelou que a atitude de fechar o comércio é comum no bairro quando algum bandido é morto. “Não é a primeira vez que isso acontece. Sempre que alguém é morto, eles fazem isso”, contou.

Para uma moradora do bairro, o luto forçado é um forma de intimidar a população. “Eles impedem o trabalho de centenas de pessoas pela morte de um deles”, criticou, sem se identificar.

O comandante do 7ºBPM (São Gonçalo), tenente-coronel Ruy França, afirmou que o policiamento no bairro está reforçado desde o início da manhã de ontem. O oficial disse ainda que em episódios como esse é normal a população ficar receosa e fechar o comércio. “Com a presença ostensiva da polícia, tudo voltará ao normal naquele local”, declarou.

Caso - Marlon foi baleado na noite de terça-feira, quando policiais faziam uma operação para coibir o tráfico de drogas na comunidade Cano Furado, em Santa Luzia.

O acusado estava com um comparsa numa moto e atirou contra os agentes. Baleado no confronto, o acusado ainda foi levado para o Hospital Geral Alberto Torres (Heat), no Colubandê, mas não resistiu aos ferimentos.