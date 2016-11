PMs são expulsos de casa por traficantes em S. Gonçalo

17/11/2016 às 08:30h Enviado por: Samuel Castro

Policiais militares ocuparam o conjunto das favelas e prenderam homem conhecido como Cabeludo, suspeito de envolvimento na expulsão de moradores de suas casas Foto: Sandro Nascimento

Por Thuany Dossares

Dois policiais militares foram obrigados deixar suas casas no Complexo do Miriambi, em São Gonçalo, na tarde de terça-feira, por determinação de traficantes. Momentos após a ousada ação dos criminosos, policiais do 7ºBPM (São Gonçalo), em operação conjunta com militares do 12º BPM (Niterói), ocuparam a comunidade. No início da manhã de ontem, um homem suspeito de envolvimento na expulsão dos agentes foi preso com arma e drogas.



Agentes do Serviço de Inteligência (P-2) foram até o Jardim Miriambi para verificar uma denúncia que apontava o esconderijo de traficantes ligados à facção Comando Vermelho (CV), que estariam ameaçando e ordenando que moradores, entre eles policiais, saíssem de suas casas. Na Rua Nonato Farias, os militares surpreenderam Rodrigo Fernandes Ribeiro, o Cabeludo, de 27 anos, com uma pistola calibre 380, 101 pinos de cocaína e rádio comunicador.

Segundo os PMs, Cabeludo é oriundo da favela Vila Kennedy, em Bangu, na Zona Oeste do Rio, e teria vindo para a comunidade gonçalense há três meses para reforçar a disputa pelos pontos de venda de drogas no Miriambi e Vila Três. Ainda de acordo com os policiais, o suspeito confessou receber R$ 100 por carga vendida.

Durante a ação, os policiais surpreenderam um grupo de suspeitos que estava num ponto de venda de drogas. Houve confronto, mas os bandidos conseguiram escapar. O comandante do 7ºBPM, tenente coronel Ruy França, acompanhou a operação e contou que a polícia vai permanecer ocupando a comunidade por tempo indeterminado. “Estamos aqui desde ontem (terça-feira) e estamos verificando a informação de que dois elementos que atuam na localidade estão intimidando moradores e colocando alguns deles para fora de suas casas. Não vamos aceitar esse tipo de ação. Portanto, ficaremos na comunidade o tempo necessário. Nossas equipes vão continuar atuando para dar mais tranquilidade a população que reside no local. Nosso objetivo é identificar, localizar e prender”, afirmou França.