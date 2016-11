Morto durante troca de tiros entre PMs e traficantes no Porto do Rosa

17/11/2016 às 07:50h Enviado por: Samuel Castro

Segundo a polícia, suspeito estava com uma pistola calibre 40 Foto: Sandro Nascimento

Um rapaz morreu durante troca de tiros entre policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) e traficantes da Porta D’água, no Porto do Rosa, em São Gonçalo, na manhã de ontem. Na ação, arma e drogas foram apreendidas.



PMs do Grupamento de Ações Táticas (GAT) contaram que realizavam uma operação para coibir a venda de drogas, quando foram recebidos a tiros por quatro homens armados.

Após o confronto, os militares encontraram um jovem, ainda não identificado, aparentando ter cerca de 20 anos, ferido no peito. Segundo os agentes, ele portava uma pistola calibre 40, 331 pinos de cocaína, 11 trouxinhas de maconha e rádio comunicador.

O acusado foi socorrido pelos policiais e encaminhado para o Pronto Socorro São Gonçalo (PSSG), no Zé Garoto, mas não resistiu ao ferimento. O caso foi registrado na 72ªDP (Mutuá).