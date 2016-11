Presos após confronto no Morro do Abacatão

17/11/2016 às 09:00h Enviado por: Samuel Castro

Acusados foram encaminhados para delegacia de Neves Foto: Divulgação

Três homens foram presos e dois adolescentes apreendidos com drogas, na noite de terça-feira, após intensa troca de tiros entre policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) e criminosos do Morro do Abacatão, no Boa Vista, em São Gonçalo.



PMs do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) Coruja contaram que foram até a comunidade para verificar uma denúncia de que bandidos estariam fazendo uma reunião, na Rua Domingos Nanci.

No local, os militares foram recebidos a tiros por cerca de 15 homens armados. Após o confronto, os agentes capturaram Luiz Henrique de Almeida Barcelos e Patrick Guimarães de Mendonça, o PTK, ambos de 20 anos, Igor Soares da Silva Gomes, 24, e dois menores, de 15 e 17 anos. Com o grupo foram apreendidas 220 trouxinhas de maconha e três rádios comunicadores.

Os presos foram levados para a central de flagrantes da 73ªDP (Neves), onde acabaram autuados por tráfico de drogas e associação ao tráfico.