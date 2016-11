Dupla é presa após assalto e perseguição

16/11/2016 às 15:30h Enviado por: Rennan Rebello

Foto: Alex Ramos

"Não reage não, que eu tô muito nervoso, se não vou estourar a cabeça de vocês (sic)". Foi essa frase que uma professora, de 32 anos, e uma amiga ouviram enquanto estacionavam o carro na garagem de casa, em Monjolos, São Gonçalo. O caso aconteceu ontem, por volta das 18h30. Os bandidos foram presos minutos depois na RJ-104. O veículo - modelo Toyota Etios, cor branca - foi recuperado por policiais do 7º BPM (São Gonçalo) após perseguição na RJ-104, que só terminou na altura do Jardim Catarina. Os dois assaltantes foram presos. De acordo com a polícia, populares informaram que um carro tinha sido roubado. Na tentativa de fuga, os bandidos bateram em uma moto e foram presos. Os ocupantes da moto, pai e filho, de 36 e 5 anos, foram levados para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, mas passam bem.



Os dois assaltantes, que estavam com um simulacro de pistola calibre 40, foram levados à 74ª DP (Alcântara).