Presos com drogas, armas, granadas e rádios de comunicação no Fonseca

16/11/2016 às 07:00h Enviado por: Samuel Castro

Rapazes trocaram tiros com os policiais e foram presos com pistola, revólver, armas e drogas Foto: Divulgação

Policiais do 12º BPM prenderam quatro rapazes, na noite de segunda-feira, durante um patrulhamento pela Rua Riodades, no bairro Fonseca, em Niterói. Com eles, foram encontrados armas, rádios transmissores, munições, 80 trouxinhas de maconha e 200 pinos de cocaína. Os policiais viram um gol prata na Rua Riodades e deram ordem para parar. O motorista não respeitou a abordagem e fugiu em direção à Rua Cinco de Março, mas ficou encurralado. Ao desembarcar do carro, o jovem tentou se desfazer de uma pistola calibre 380, mas foi alcançado pelos policiais.



No local da prisão, ainda havia um grupo de cerca de oito homens que, quando viu a ação, começou a atirar contra os policiais e tentaram fugir. Após breve troca de tiros, parte do grupo foi cercado no interior de uma residência e os outros conseguiram fugir. Com o quarteto, os PMs apreenderam um carro Gol prata, uma pistola, um revólver calibre 38, dois rádios transmissores, duas granadas artesanais, dois celulares, munição de calibre 38 e 380, além de 200 cápsulas de cocaína e 80 trouxinhas de maconha. O caso foi registrado na 78ª DP (Fonseca), em Niterói.