PM prende seis e fecha ‘boca’ na Favela do Brejal

15/11/2016 às 10:25h Enviado por: Samuel Castro

Na ação, PMs apreenderam cápsulas de cocaína e maconha Foto: Julio Diniz

Policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 7ºBPM (São Gonçalo) prenderam, ontem à tarde, seis suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas na comunidade do Brejal, em Marambaia, São Gonçalo. Na ação, houve confronto, mas ninguém ficou ferido. De acordo com os militares, a incursão era de rotina e tinha como objetivo reprimir o tráfico de drogas na região. Porém, ao chegarem à localidade, os PMs foram surpreendidos a tiros por um grupo de criminosos.



Após o confronto, houve correria mas os policiais conseguiram cercar a comunidade. Acuados, cinco homens e um adolescente, de 16 anos, foram detidos. Com o grupo, os PMs apreenderam uma pistola, um revólver calibre 38, cinco rádio transmissores, além de 323 cápsulas de cocaína e 96 tabletes de maconha.

Até o fechamento desta edição, a ocorrência estava sendo registrada na 74ªDP (Alcântara).