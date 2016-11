Vendedor fica 40 minutos sob poder de assaltantes

15/11/2016 às 08:30h Enviado por: Samuel Castro

Vendedor foi agredido a coronhadas e chegou a ser levado para o alto do Morro do Estado, onde os agentes prenderam Canibalzinho, reconhecido como um dos autores do crime Foto: Sandro Nascimento

Por Renata Sena

Um vendedor, de 34 anos, foi mantido refém dentro do próprio carro durante 40 minutos num assalto, no Ingá, Zona Sul de Niterói, na manhã de ontem. O homem chegou a ser levado duas vezes para o alto do Morro do Estado, no mesmo bairro, enquanto era agredido a coronhadas pelos bandidos. Acusados de envolvimento no crime, Matheus Erick Andrade Guimarães, o Canibalzinho, de 18 anos, um dos líderes do tráfico no Morro do Estado, acabou preso em flagrante por policiais do 12ºBPM (Niterói).



“Quando percebi, ele estava com a arma apontada para o meu vidro dianteiro. O comparsa sentou na frente e ele foi atrás com a arma na minha cabeça. Primeiro, fiquei no banco do carona, depois ele me mandou assumir a direção. Fui obrigado a rodar com eles por aproximadamente 40 minutos. Subimos por duas vezes a comunidade e recebi diversas coronhadas na cabeça. Levaram os meus pertences e diziam que queria vingar a morte de um comparsa. Foi um desespero total. Tive a certeza de que iria morrer”, recordou o vendedor, ainda assustado.

PMs faziam patrulhamento de rotina pelas ruas do Ingá quando foram informados de que o proprietário de um Uno verde havia sido levado por criminosos armados. Na Rua Padre Anchieta, um dos acessos ao Morro do Estado, os agentes encontraram o veículo abandonado e perseguiram Canibalzinho, que tentou fugir a pé. “Ele deu trabalho. Tentando escapar da prisão, pulou por vários muros e andou em cima de telhados de casas. Precisamos correr bem para alcançá-lo”, revelou um policial militar, que participou da prisão.

Canibalzinho foi encaminhado para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, em Niterói, onde recebeu atendimento e fez curativos nos ferimentos provocados durante a tentativa de fuga. Em seguida, o acusado foi encaminhado à 78ªDP (Fonseca), onde foi reconhecido pela vítima e acabou autuado por roubo qualificado. Os policiais já instauraram um inquérito para identificar o comparsa do criminoso. Na delegacia, os agentes descobriram que ele procurado por policiais da 76ªDP (Centro) pelos crimes de tráfico e associação ao tráfico.

O vendedor teve a cabeça cortada por causa das coronhadas e recebeu atendimento médico no Hospital das Clínicas da Alameda, no Fonseca.