PRF confirma retirada de posto em Itaúna

15/11/2016 às 08:00h Enviado por: Samuel Castro

PMs reforçaram segurança na unidade após ataque do tráfico Foto: Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou ontem que o posto da instituição na BR-101, altura de Itaúna, em São Gonçalo - alvo constante de ataques de traficantes do Complexo do Salgueiro - será desativado, porém somente quando uma nova instalação estiver totalmente pronta.



De acordo com a PRF, existe um projeto de construção de uma nova base, também na rodovia, nas proximidades do pedágio, no bairro Apolo. A unidade atual foi feita pelo extinto Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER), há cerca de 30 anos, e possui estrutura física limitada, com arquitetura inadequada às necessidades atuais para o desenvolvimento do serviço policial.

Ainda segundo a Polícia, instalações mais modernas e ampliadas serão construídas, com estruturas física e tecnológica adequadas, sem custos para a instituição, inclusive com área de abordagem coberta, proporcionando mais conforto e segurança para os usuários da rodovia.

A instituição reiterou, também, que a realocação não trará prejuízos para a população e que o projeto prevê ainda a expansão de uma fábrica localizada nos fundos da atual unidade operacional, possibilitando aumento de empregos na região. O anúncio da retirada do posto de Itaúna ocorreu em meio à onda de arrastões e tiroteios em plena rodovia. Desde meados do ano passado, pelo menos 15 equipes da PRF, da PM e da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap) foram alvos de disparos efetuados por traficantes na BR-101.