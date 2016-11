Câmeras flagram assalto em Niterói

15/11/2016 às 07:50h Enviado por: Samuel Castro

Assustadas, vítimas deixam veículo com as mãos para o alto Foto: Divulgação

Imagens de câmeras de segurança flagraram mais um roubo no bairro de Icaraí, Zona Sul de Niterói. Dessa vez, cinco homens armados roubaram um Ford Ecosport, na noite do último dia 6. A ação ocorreu na Rua Presidente Backer, esquina com Gavião Peixoto. De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), só neste ano, de janeiro a setembro, o número de roubos de carros em Niterói cresceu quase 10%, se comparado ao mesmo período do ano passado.



Na filmagem, é possível observar dois carros parados, aguardando o semáforo abrir, quando um terceiro veículo se aproxima com os criminosos. Eles aproveitaram a demora do sinal e escolhem o alvo. As vítimas, assustadas, correm para o outro lado da rua enquanto os bandidos fogem com o veículo.