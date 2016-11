Operação da polícia acaba com um morto

14/11/2016 às 11:15h Enviado por: Rennan Rebello

Foram encontradas drogas, uma arma e um rádio transmissor Foto: Divulgação

Um homem foi morto, na tarde de ontem, durante confronto entre policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) e traficantes do Complexo da Coruja, em São Gonçalo.



De acordo com os policiais do 7º BPM (São Gonçalo), eles apuravam denúncias sobre a venda de drogas na localidade conhecida como ‘Alegria’, quando foram recebidos a tiros pelos criminosos. Houve intensa troca de tiros. Após o confronto, os policiais encontraram Matheus Jezreel de Oliveira dos Anjos Pereira, o Matheuzinho ou TH, de 18 anos, ferido na Rua Silva Jardim. O jovem chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada no Pronto Socorro de São Gonçalo.

Com ele, segundo os militares, foram encontradas uma pistola Glock e uma mochila com 434 pinos de cocaína; 25 tabletes de maconha e um rádio transmissor. O caso foi registrado na 73ª DP (Neves).