PM prende no Alcântara acusados de ‘arrastões’

14/11/2016

Policiais recuperaram uma réplica de pistola, dinheiro e celulares Foto: Leonardo Ferraz

Uma perseguição de policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) a um veículo roubado, no início da manhã de ontem, terminou com a prisão de um casal e na apreensão de um adolescente, no Vila Três, em São Gonçalo. De acordo com os policiais, eles estavam em busca de dois veículos, suspeitos de cometerem ‘arrastões’ por vários bairros de SG, quando no Raul Veiga, foram informados por algumas vítimas, que os suspeitos haviam acabado de assaltar uma padaria e seus frequentadores.



Os PMs seguiram as informações e surpreenderam os ocupantes do Honda Fit, roubado na área da 78ª DP (Fonseca), na Rua Nestor Pinto Alves, no Vila Três. Os suspeitos não obedeceram a ordem de parar e foi iniciada a perseguição, que acabou quando o veículo perseguido bateu em um muro.

Um adolescente, de 17 anos foi apreendido dentro do automóvel. Outro jovem de 18 foi preso na rua. Outra mulher de 20, que também estava no carro, foi localizada pela PM no interior da Igreja de Nova Vida. No veículo, os policiais encontraram uma réplica de pistola, 11 celulares, um relógio, um cheque no valor R $ 3 mil e pouco mais de 1,1 mil em espécie.