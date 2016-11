Soldado do Exército é preso com carro roubado em São Gonçalo

14/11/2016 às 09:41h Enviado por: Rennan Rebello

Houve troca de tiros quando os PMs interceptaram o veículo Foto: Leonardo Ferraz

Um soldado do Exército, lotado na Artilharia Divisionária da 1ª Divisão da corporação, em Niterói, foi preso na madrugada de ontem, em um veículo roubado, no bairro do Boa Vista, en São Gonçalo.



De acordo com a polícia, a denúncia de que um veículo HB 20, roubado na área do 20º BPM ( Mesquita), estaria circulando pelo bairro, os deixou em alerta. Ao ver o automóvel passando no cruzamento das ruas Joaquim Oliveira com Joaquim Vieira de Souza, os policiais deram ordem de parar, que não foi obedecida.

Houve então um breve confronto e dois suspeitos conseguiram fugir. O militar ficou no interior do automóvel, onde recebeu voz de prisão. Levado para a 73ª DP (Neves), ele foi autuado por receptação e liberado após pagamento de fiança.