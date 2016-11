Homem encontrado morto em São Gonçalo era dono de lava a jato em Niterói

14/11/2016 às 09:25h Enviado por: Rennan Rebello

Alexandre era de Niterói Foto: Leonardo Ferraz

Foi identificado como sendo de Alexandre da Conceição, de 36 anos, o corpo encontrado dentro do porta malas de um veículo Honda Fit azul, roubado na área da 73ª DP (Neves), e abandonado na Rua Padre Lambart, no Laranjal, em São Gonçalo.



De acordo com familiares da vítima, Alexandre, que era proprietário de um lava a jato no Centro de Niterói, residia no bairro de São Lourenço, nas proximidades do Morro do sabão. Na noite de sexta feira, ele saiu para beber sem informar o destino à família. Algumas horas depois, seus parentes foram informados que ele havia se envolvido em uma briga de bar e, socorrido em um carro azul.

Os parentes foram até o Hospital Estadual Azevedo Lima, mas não o encontraram. Eles então resolveram registrar o desaparecimento, na manhã de sábado, na Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG), quando foram informados pelos agentes que eles estavam atendendo uma ocorrência no Laranjal, de um homem assassinado que havia sido deixado em um carro azul.

Logo em seguida, a foto foi publicada por terceiros, em uma rede social e a família teve certeza se tratar de Alexandre.

“Não temos ideia quem pode ter feito isso e a real motivação. O que posso garantir é que Alexandre era trabalhador e uma cara muito querido. Todos os nossos conhecidos estão tristes”, disse um parente sem se identificar. Segundo a perícia, o corpo de Alexandre tinha marcas de facadas e perfurações de escopeta calibre 12. Solteiro, ele deixa um filho menor.