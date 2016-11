Mãe se desespera ao perder filho acusado de tráfico em São Gonçalo

14/11/2016 às 09:00h Enviado por: Rennan Rebello

O jovem morreu com uma pistola na mão direita. Ao lado do corpo, havia uma mochila com drogas Foto: Sandro Nascimento

Por Cyntia Fonseca





“Não foi por falta de aviso. Eu falei tanto com ele que essa vida não levava a nada. E ontem, ele foi no meu trabalho falar comigo, todo animado. Me disse que eu era a melhor mãe do mundo, que eu era guerreira, me amava, e iríamos passar o natal juntos, com todos os irmãos reunidos. Parecia um pressentimento, noite passada nem consegui dormir”. O relato do drama vivido por uma mãe que perdeu seu filho precocemente para o tráfico se repete.

Com apenas 15 anos, Jhonathan Luiz Carvalho de Freitas, foi atingido com um tiro no tórax durante confronto com policiais e acabou morto dentro da área de lazer do Condomínio Parque dos Ben-te-Vis, no Jóquei. Ao seu lado, havia uma mochila cheia de material entorpecente proveniente do tráfico. Em uma das mãos, uma pistola. No rosto da mãe, avó e tia maternas, a dor de uma perda irreparável confrontava o sentimento de quem havia feito o que pôde para que ele não tivesse o mesmo destino de tantos outros adolescentes que decidem pelo caminho do crime.

De acordo com os policiais militares do 7ºBPM (São Gonçalo), duas equipes realizavam patrulhamento de rotina próximo aos Condomínios do Programa Minha Casa Minha Vida, no Jóquei, quando um grupo de cinco homens desceu de uma ladeira efetuando disparos contra as viaturas. No confronto, Jhonathan, conhecido no tráfico local como Novinho, foi atingido enquanto os outros fugiram.

Após a perícia realizada por agentes da 74ªDP (Alcântara), o corpo foi encaminhado para o IML de Tribobó. O caso foi registrado como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial.