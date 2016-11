Posto da PRF em Itaúna pode ser extinto após ataques do tráfico

13/11/2016 às 09:30h Enviado por: Rennan Rebello

Ontem, agentes da unidade foram novamente atacados a tiros Foto: Sandro Nascimento

Por Cyntia Fonseca





Alvo constante de ataques de traficantes do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-101, altura de Itaúna, deverá ser extinto. Na madrugada de ontem, a unidade policial foi novamente atacada quando policiais saíam para retirar um animal, que havia sido atropelado na rodovia.



De acordo com um estudo que está sendo feito pela própria PRF, existe a possibilidade de transferência de parte do efetivo para uma unidade que será construída na altura do pedágio, em São Gonçalo, e a outra parte seria alocada na 2ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal (DPRF), na Ponte Rio-Niterói. Além dos frequentes ataques de criminosos, a transferência do posto teria como motivos a falta de estrutura básica, como água encanada, conexão de internet e telefonia e a proximidade com o posto localizado na Ponte Rio-Niterói (cerca de 12km), que seria suficiente para atender o trecho. No entanto, ainda não há um prazo definido para o encerramento das atividades. Por enquanto, devido aos ataques, uma equipe da PM foi solicitada para reforçar a segurança no local.

Recordando - Composto pelas localidades Salgueiro, Itaúna, Recanto das Acácias, Fazenda dos Mineiros, Luiz Caçador, Conjunto da PM, Itaoca, Praia da Luz, Conjunto da Marinha e Manoel da Ilhota, o Complexo do Salgueiro contorna a área onde está localizado o posto da PRF, em Itaúna.

Somente no período de julho a outubro de 2015, pelo menos 12 equipes da PRF, da PM e da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap) foram alvos de disparos na BR-101.