DH investiga assassinatos em diferentes bairros de São Gonçalo

13/11/2016 às 09:00h Enviado por: Rennan Rebello

Por Renata Sena





Por volta das 6h, um veículo Honda Fit azul, roubado na área da 73ªDP (Neves), foi abandonado na Rua Padre Lambart, no Laranjal. As manchas de sangue que escorriam pelo porta-malas chamaram a atenção de quem passava pelo local. Dentro do carro, os policiais encontraram o corpo de um jovem, de aproximadamente 30 anos, com marcas de facadas e perfurações de tiros de escopeta calibre 12. De acordo com a perícia realizada por agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG), a vítima foi atingida por dois tiros e teve a cabeça perfurada por uma faca.

O segundo corpo periciado pelos agentes da DH foi de um idoso, ainda sem identificação, abandonado na Estrada de Itaitindiba, no bairro de mesmo nome. O homem, com idade entre 60 e 65 anos, foi executado com um tiro no olho esquerdo. A perícia criminal apontou que o cadáver também apresentava dois cortes na cabeça. Segundo as investigações, o local de pouco movimento foi utilizado somente como ‘desova’. Os agentes encontraram indícios de que o assassinato ocorreu no final da madrugada de ontem. Ainda durante a manhã, no bairro Jardim Bom Retiro, um corpo em avançado estado decomposição foi encontrado numa área de mata, às margens da Rodovia Niterói-Manilha (BR-101). No local, os investigadores encontraram um carrinho de mão, que foi utilizado para transportar o cadáver. Não foi possível determinar o sexo da vítima, mas foram encontrados indícios de morte violenta.

Os três corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó.