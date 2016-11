Mãe desabafa ao ver o filho preso: ‘Cadê seus amigos agora?’

12/11/2016 às 08:05h Enviado por: Samuel Castro

Mulher estava trabalhando quando foi informada que o filho havia sido preso, na Engenhoca Foto: Sandro Nascimento

Por Thuany Dossares

Policiais do 12ºBPM (Niterói) realizaram, no início da manhã de ontem, uma megaoperação na Favela Nova Brasília, na Engenhoca, Zona Norte de Niterói, com o objetivo de capturar suspeitos de envolvimento na ‘guerra’ pelos pontos de venda de droga da região. Na ação, seis homens foram presos e um adolescente capturado com armas e drogas.



Além da quantidade de presos, o que também chamou a atenção foi o desabafo desesperado de uma mãe ao ver o seu filho, de 17 anos, entre os acusados. “Não tem necessidade nenhuma de você estar nisso aí, não tem, e você sabe que não tem. Eu te dou tudo do bom e do melhor, nunca faltou nada para você. Quantas vezes eu falei com você? Estudar você não quer, fazer curso não quer. Eu estou de saco cheio”, disse a mulher para o menor.

Muito nervosa e chorando, a mãe do adolescente se dizia humilhada por vê-lo naquela situação e chegou a passar mal.

“Meu coração está a mil, não tem como eu ficar calma não. Como vou me acalmar com esse garoto fazendo essas coisas? Eu estava trabalhando e recebo a notícia de que ele foi preso. Podia estar ralando para dar as coisas para você e agora estou aqui, tendo que passar por uma humilhação dessas. Cadê seus amigos agora? Eles vão te ajudar, vão lá te visitar, levar alguma coisa para você? Não, né? É a mamãe aqui que vai lá te ver, levar comidinha para você, senão vão dizer que sou irresponsável e que te abandonei”, continuou a mãe, dentro da delegacia.

Desesperada, ela ainda contava o quanto as escolhas erradas do filho têm interferido na sua vida. “Ninguém sabe o que eu passo dentro de casa, que eu fico sem comer, que eu fico sem dormir, que largo tudo no trabalho para ir atrás de você”, desabafou.

Operação - Os PMs iniciaram a operação na Nova Brasília por volta das 5h. Ao entrarem na comunidade, os militares foram recebidos a tiros e houve intenso confronto. De acordo com o comandante do 12ºBPM (Niterói), coronel Márcio Rocha, a ação foi desencadeada para coibir os conflitos entre traficantes em comunidades do Fonseca, que têm assustado moradores do bairro. “O intuito da operação foi o de retirar armas de fogo das mãos de marginais que têm causado insegurança no Fonseca”, explicou Rocha.

Foram presos durante a ação: Joseph Marinho Reduzino, o AC, de 20 anos; Adriano Ferreira de Oliveira, o Durinho, 24; Joseir Santos Caetano, o Ninja, 25; Wesley Soares de Moraes, o WS, e Luiz Fernando Cabral da Silva, o 2N, ambos de 19 anos. Um adolescente, de 17 anos, também foi capturado.

Além deles, os agentes prenderam João Victor de Oliveira Felisberto, o Bebezão, 18, que é oriundo da Nova Holanda, no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio, e braço-direito do chefe do tráfico de drogas da comunidade carioca, Rodrigo da Silva Caetano, o Motoboy. Segundo a polícia, o acusado, que é ligado ao Comando Vermelho (CV), foi enviado a Niterói para apoiar seus comparsas durante as invasões aos morros do Pimba, Palmeira, Santo Cristo, Coreia e Coronel Leôncio.

Durante a operação, ainda foram apreendidas duas pistolas, artefato explosivo de fabricação caseira, 466 trouxinhas de maconha, 372 cápsulas de cocaína e cinco rádios comunicadores. O caso foi registrado na central de flagrantes da 76ªDP (Niterói) e na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Niterói.