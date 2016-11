Um morto e 2 presos após arrastão em SG

12/11/2016 às 07:50h Enviado por: Samuel Castro

Foto: Sandro Nascimento

Suspeito de fazer um arrastão no Boa Vista, em São Gonçalo, um rapaz foi morto na manhã de ontem. Dois adolescentes, que também estariam participando dos assaltos em série, foram salvos de sofrerem um linchamento, por policiais do 7ºBPM (São Gonçalo).



De acordo com os policias, ocupantes de um Pálio preto assaltaram comércios e pedestres em ruas do Boa Vista. Quando passava pela Avenida Joaquim de Oliveira, o trio foi surpreendido por grupo de homens que atiraram contra o carro.

Um dos suspeitos, um rapaz negro, aparentando ter cerca de 20 anos, que ainda não foi identificado, acabou baleado no abdômen. Ele chegou a ser socorrido pelos bombeiros e levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, mas não resistiu.

Dois adolescentes, de 16 e 17 anos, que também ocupavam o veículo, foram impedidos de fugir pela população, que ainda tentou linchá-los. Com eles, foi encontrada uma espingarda calibre 12.

O comandante do 7ºBPM, tenente-coronel Ruy França, esteve no local e garantiu aos moradores que vai reforçar o patrulhamento na região.

O caso foi registrado na 73ªDP (Neves), onde os menores - oriundos do Boaçu - foram autuados por fato análogo ao crime de roubo. Na delegacia, um homem, de 50 anos, reconheceu a dupla. “Eles tinham me assaltado momentos antes. Eu estava caminhando, quando esse carro parou do meu lado. O motorista usava touca ninja. Um dos rapazes saiu e colocou a arma na minha cara. Levaram meu celular e documentos”, narrou a vítima.