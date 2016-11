Preso acusado de atacar DPO do Jardim Catarina

12/11/2016 às 07:25h Enviado por: Samuel Castro

Renan estava com pistola Foto: Sandro Nascimento

Suspeito de participar do ataque ao Destacamento de Polícia Ostensiva (DPO) do Jardim Catarina, Renan Rodrigues da Silva, de 20 anos, foi preso por policiais do 7ºBPM (São Gonçalo), na manhã de ontem. Na ação, uma mulher também acabou presa e armas e drogas foram apreendidas.

Agentes do Serviço de Inteligência (P-2) informaram que foram à Favela do Pica-Pau para realizar uma operação com o objetivo de capturar os responsáveis por atacar a tiros o DPO do bairro, na noite de quinta-feira.

Ao perceberam a aproximação dos agentes, os bandidos atiraram e chegaram a atingir a viatura. Após o confronto, os PMs capturaram Renan com uma pistola calibre 380 e um rádio comunicador. Eles ainda prenderam Jaqueline Pereira de Oliveira, de 21 anos, com 102 trouxinhas de maconha, 33 pinos de cocaína e rádio comunicador.



O casal foi encaminhado para a 74ªDP (Alcântara), onde o caso acabou registrado como tentativa de homicídio, tráfico, associação ao tráfico, porte ilegal de arma fogo e dano ao patrimônio público.