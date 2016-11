Homem é morto durante tentativa de assalto a casa de policial federal

12/11/2016 às 07:00h Enviado por: Samuel Castro

Mesmo baleado, agente da PF conseguiu desarmar bandido Foto: Filipe Aguiar

Por Renata Sena

Um homem não identificado morreu ao tentar assaltar a residência de um policial federal aposentado, de 58 anos, em Camboinhas, Região Oceânica de Niterói, na tarde de ontem.



De acordo com a polícia, o suspeito rendeu dois pedreiros que realizavam uma obra na casa do agente federal, próxima à sede da Sociedade de Pró Preservação Urbanística e Ecológica de Camboinhas (Soprecam), e entrou no imóvel.

Duas pessoas que praticavam esporte nas proximidades flagraram a ação criminosa e começaram a gritar que polícia estava chegando. Assustado, o bandido se distraiu e acabou sendo surpreendido pelo policial federal, que tentou desarmá-lo. Os dois entraram em luta corporal e a vítima acabou baleada na perna esquerda. Mesmo ferido, o agente conseguiu tomar a arma do criminoso e atirou. O acusado não resistiu aos ferimentos e morreu dentro do imóvel.

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo periciaram a casa, que tinha sinais de luta e manchas de sangue. O caso será investigado pela própria especializada.