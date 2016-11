PM entra de ‘penetra’ em festa de traficante

11/11/2016 às 10:55h Enviado por: Samuel Castro

Três jovens acabaram presos e levados para a 73ªDP Foto: Divulgação

Policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) botaram ‘água no chopp’ de criminosos do Morro do Feijão, no Paraíso, em São Gonçalo, na noite de quarta-feira. Os bandidos se preparavam para realizar um baile funk em comemoração ao aniversário do traficante conhecido como Gão, segundo homem na hierarquia do tráfico local.



Os militares das Ocupações Mineiro e Coruja informaram que foram até a comunidade para verificar uma denúncia a respeito de uma festa que seria patrocinada pelo tráfico para comemorar o aniversário de Gão.

Segundo informações policiais, o criminoso seria primo do líder do tráfico de drogas do Feijão, identificado como Biel, além de ser seu braço-direito. Ao chegarem à Rua Albertina Campos, os agentes foram recebidos a tiros e houve um intenso confronto. Em seguida, os PMs capturaram Marcus Vinícius da Silva Cordeiro, 39, e dois irmãos, de 15 e 17 anos, na parte alta do morro. Com o trio foram encontrados três rádios comunicadores e 147 cápsulas de cocaína.

Todos os acusados e o material apreendido foram levados para a central de flagrantes da 73ªDP (Neves), onde o caso acabou registrado como tráfico de drogas e associação ao tráfico.