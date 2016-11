Preso acusado de expulsar moradores de favela em SG

11/11/2016 às 08:30h Enviado por: Samuel Castro

Magnata Foto: Sandro Nascimento Magnata foi flagrado com 2.267 pinos de cocaína na casa onde morava familiares de um coronel da Polícia Militar Foto: Sandro Nascimento

Por Thuany Dossares

Suspeito de expulsar a família de um oficial da PM do Morro da Força, no Boaçu, no final do mês passado, Wesley Patrick de Almeida Silva, o Magnata, de 26 anos - apontado pela polícia como o chefe do tráfico daquela comunidade - foi preso por policiais do 7ºBPM (São Gonçalo), na manhã de ontem. Na ação, os militares deram um prejuízo de mais de R$ 22 mil para os criminosos.



Agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) contaram que foram até o Morro da Força para verificar uma denúncia que informava a localização de Magnata, que estaria expulsando moradores de suas casas para usar os imóveis como ponto de endolação e venda de drogas.

Na Rua Gomes Teixeira, os PMs surpreenderam o criminoso no interior de uma residência. Com ele, foram apreendidas 2.267 cápsulas de cocaína. Segundo os policiais, a apreensão causou um prejuízo de R$ 22,7 mil ao tráfico local. Ainda de acordo com os PMs, Magnata teria confessado que a casa em que foi encontrado pertencia a moradores que foram mandados embora.

Além de liderar o tráfico nas comunidades da Força, Querosene, Bela Vista, Rua Dez e Pocinho, Magnata atuado como segurança de Nicolas Labre Pereira de Jesus, o Fat Family, morto em setembro, durante o período que o bandido se escondeu em favelas de São Gonçalo.

O acusado foi encaminhado para a central de flagrantes da 73ªDP (Neves), onde acabou autuado por tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Recordando - No último dia 31, PMs estiveram no Morro da Força no Boaçu, para auxiliar a mudança do sogro de um coronel da PM do estado de Rondônia. Segundo os militares do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) Salgueiro, traficantes expulsaram a família do imóvel para utilizá-lo como ponto de venda de drogas. Na ação, dois adolescentes foram apreendidos com rádios comunicadores.