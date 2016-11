Bandidos fazem arrastão e trocam tiros com PMs em plena Niterói-Manilha

11/11/2016 às 07:50h Enviado por: Samuel Castro

Assustados, motoristas tentaram voltar pela contramão da BR-101 Foto: Divulgação

Por Renata Sena

Dois criminosos, armados de fuzil e pistola, realizaram um arrastão na Rodovia Niterói-Manilha (BR-101), na altura de Guaxindiba, na tarde de ontem. Diversos motoristas tiveram seus pertences roubados, mas até a noite de ontem ninguém havia registrado o caso na delegacia da área.

Os roubos em série causaram pânico em quem passava pela rodovia. Num vídeo gravado no local do arrastão é possível ouvir gritos das vítimas, que tentavam voltar com seus veículos pela contramão.



PMs foram acionados para o local e houve troca de tiros. Os bandidos fugiram em direção a Guaxindiba.

“Isso já virou rotina por aqui. Todos os dias a gente vê assaltos e homens armados. As pessoas são roubadas quando param para abastecer nos postos de gasolina. Todas as noites têm roubos de veículos aqui”, desabafou um comerciante que trabalha às margens da rodovia.