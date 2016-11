Ataque ao dpo do Catarina

10/11/2016 às 22:15h Enviado por: Renata Sena

Foto: Divulgação

No dia em que o tenente-coronel Ruy França assumiu o comando do 7ºBPM (São Gonçalo), criminosos do Jardim Catarina já declararam que a 'guerra' contra a segurança pública está mantida. No final da noite de ontem, homens armados atacaram, a tiros, o Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO), que fica na principal via do bairro.





Conforme o comandante, durante a tarde a PM realizou uma operação no bairro, e, por isso, ele acredita que o ataque tenha sido uma espécie de represália à ação policial.





No ataque, apesar do susto, nenhum policial ficou ferido. Contudo, os tiros atingiram vidros de uma viatura e do DPO.