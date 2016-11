Homem reage assalto e luta com bandido com a moto em movimento

10/11/2016 às 07:00h Enviado por: Samuel Castro

Motorista ficou ferido e registrou o caso na 73ªDP (Neves) Foto: Filipe Aguiar

Por Renata Sena

O que parecia cena de um filme de ação, na verdade era um motorista, de 25 anos, reagindo a um assalto em plena BR-101, na tarde de ontem. Ao ser abordado pelo criminoso, no ponto de ônibus em frente ao Piscinão, no bairro Boa Vista, a vítima chegou a entregar seu celular, mas pulou na garupa da moto do assaltante, ainda em movimento, tomou sua arma e percorreu diversos metros agredindo o criminoso, que fugiu a pé, bastante machucado.



“O que eu achei um absurdo foi que ele queria roubar trabalhador. Estávamos eu e mais quatro pessoas no ponto. Eu fui o primeiro a ser abordado e entreguei o meu celular. Ele ainda analisou para saber se o agradava. Quando percebi já tinha agarrado o pescoço dele e estava batendo nele”, recordou a vítima, que não conseguiu recuperar o celular.

Além do simulacro de pistola, que estava com o bandido, a polícia apreendeu também a motocicleta usada no crime.

“Não quero que matem ele ou algo assim, quero somente que o criminoso seja preso e pague pelo que cometeu. Para vocês não acharem que eu só bati, eu também me machuquei quando ele me deu uma cabeçada”, contou a vítima, que trabalha como motorista de ônibus e seguia para o trabalho no momento do crime. O caso foi registrado na 73ªDP (Neves).