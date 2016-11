Identificados os ‘senhores da guerra’ em favelas de Niterói

09/11/2016 às 07:00h Enviado por: Samuel Castro

Por Thuany Dossares

Policiais da 78ªDP (Fonseca) identificaram 10 traficantes que podem ser os responsáveis pelas intensas troca de tiros durante a disputa pelo controle dos pontos de venda de drogas do Fonseca, na Zona Norte de Niterói. Os confrontos vêm assustando moradores da região nos últimos dias. Contra eles, há mandados de prisão preventiva por tráfico de drogas, expedidos pela 1ª Vara Criminal de Niterói.

As investigações apontam que Charles Miranda Ramos, o Naizinho - filho do falecido Altair Domingos Ramos, o Nai, que chefiou o tráfico no Morro da Mineira, no Rio, na década de 1990 - e Eric Wilton de Miranda Hilário, o Dadá da Mineira, ambos do Comando Vermelho (CV), estão orquestrando os ataques às comunidades do Santo Cristo, Coronel Leôncio, Palmeira, Pimba, Morro Seco e Pimba, Terceiro Comando Puro (TCP), cuja venda de drogas é controlada pelo Terceiro Comando Puro (CV).

Ainda segundo agentes, Naizinho e Dadá da Mineira estariam escondidos em favelas do Rio, enquanto Maxwel Pires de Lima, o Maxixe, estaria comandando as invasões. Além dele, criminosos identificados apenas como Diego Artista, Menor Bom e Negão também estariam envolvidos nos ataques.

De acordo policiais do 12ºBPM (Niterói), que também estão monitorando a ‘guerra’ do tráfico, Negão e Diego Artista seriam oriundos das comunidades do Morro Seco e Coronel Leôncio, respectivamente, e teriam se aliado ao CV, durante uma dessas invasões, no final do ano passado. Por conheceram bem o território dominado pelo TCP, eles estariam à frente das ações.

Os PMs ainda contaram que bandidos do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, da Nova Holanda, no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio, e das comunidades Vila Ipiranga e Nova Brasília, em Niterói, costumam se concentrar no Morro do Castro, de onde partem os ‘bondes’ formados por 20 homens fortemente armados para atacar os inimigos.

Do outro lado da ‘guerra’ estão os criminosos do TCP, dos quais sete já foram identificados pela Polícia Civil. Ainda conforme as investigações, Luiz Carlos da Silva de Oliveira, o Charutinho, e César Augusto Goes da Silva, o Sombra, seriam os responsáveis por defender o território da Coronel Leôncio, para Ulisses Gomes da Silva, o Tezinho ou Japão, e Bruno Sérgio Vieira da Silva, o Pé de Pato, primeiro e segundo homem da hierarquia do tráfico da comunidade, que estão presos.

No Santo Cristo, Diego Félix Domingos Rezende, o Xibó, e seu segurança, José Ricardo Gomes da Costa, o Caco, também são suspeitos de envolvimento nos conflitos armados. Já João Victor da Silva, o JV, seria um dos responsáveis por fazer a segurança do Morro da Palmeira.

“Esses confrontos entre Comando Vermelho e Terceiro Comando pelo controle dos pontos de venda de drogas das comunidades do Fonseca são antigos, então nós estamos dando continuidade às investigações sobre essa disputa. Nosso papel é identificar os criminosos, pedir suas prisões e prendê-los. E é isso que nós faremos”, explicou o delegado José William de Medeiros, titular da distrital.

Já o tenente Victor Costa, do batalhão de Niterói, afirmou que a PM também está agindo para combater as ações criminosas que vêm provocando pânico aos moradores do Fonseca.

“Temos realizado diversas incursões na área, operando com o nosso veículo blindado. O patrulhamento na região também está reforçado para coibir essas ações”, esclareceu o oficial.