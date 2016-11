Acusado de série de assaltos é preso enquanto passeava em shopping

09/11/2016 às 07:20h Enviado por: Samuel Castro

Igor estava na lista dos assaltantes mais procurados de SG Foto: Sandro Nascimento

Apenas cinco dias após policiais da 72ªDP (Mutuá) divulgarem uma lista com 18 assaltantes procurados pela distrital, Igor Azevedo Coutinho, de 23 anos, foi capturado pelos agentes, no interior de um shopping, no Boa Vista, em São Gonçalo, na noite de segunda-feira. Contra ele havia três mandados de prisão preventiva pelo crime de roubo.



Os policiais contaram que foram até o centro comercial para verificar uma denúncia que informava a localização do suspeito. No local, Igor foi surpreendido pelos agentes, por volta das 20h, e não reagiu à prisão.

O delegadoMário Lamblet contou que o criminoso costumava agir armado e acompanhado de mais um comparsa em veículos, nos bairros Mutuá, Trindade, Nova Cidade, São Miguel e Estrela do Norte.

“Pedimos para todos que foram vítimas do Igor que venham até a delegacia para fazer o reconhecimento formal, pois isso é importantíssimo”, pediu o delegado.

O jovem foi o 11º da lista a ser preso. No entanto, ainda estão foragidos: Alípio Fernandes dos Santos Neto, acusado de roubo de veículo; Roberson Nascimento Barcelos; Maurício de Brito Borges, que tem cinco mandados de prisão e outros seis inquéritos em andamento; Fagner Goudard de Oliveira; Felype da Silva Santos; José Lucas Silva dos Santos; além de Lucas Maia dos Reis de Araújo. “

Esse trabalho de divulgação da imprensa é de suma importância tanto para as vítimas reconhecerem seus algozes quanto para recebermos informações sobre o paradeiro desses criminosos. Estamos contando que a população colabore com o nosso trabalho para que a gente possa tirar esses criminosos das ruas”, finalizou Lamblet.

Qualquer denúncia sobre a localização dos foragidos, pode ser encaminhada para o WhatsApp da 72ªDP, no (21) 99020-2457, ou para o Disque-Denúncia, através do telefone 2253-1177.