Baleado em confronto com policiais no Rocha

09/11/2016 às 07:50h Enviado por: Samuel Castro

Segundo PMs, Ruan estava com uma pistola, calibre 9mm Foto: Divulgação

Um jovem identificado como Ruan Soteiro de Aguiar, de 22 anos, foi baleado durante confronto com policiais do 7ºBPM (São Gonçalo), na noite de segunda-feira, no Rocha, em São Gonçalo. Na ação, uma arma foi apreendida.

Militares do Grupamento de Ações Táticas (GAT) informaram que realizavam patrulhamento de rotina pela comunidade dos Cabritos, quando dois ocupantes de uma motocicleta Yamaha Fazer vermelha - roubada momentos antes no bairro Laranjal - tentaram fugir ao perceber a aproximação da viatura.



Durante a fuga, segundo os PMs, Ruan não teria obedecido a ordem de parada dos agentes e ainda atirou contra eles, com uma pistola. Houve um breve confronto e ele acabou baleado nas pernas.

O jovem foi socorrido para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. O caso foi registrado na 73ªDP (Neves). Na delegacia, o dono da moto reconheceu Ruan como o autor do roubo.