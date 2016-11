Tiroteio assusta moradores do Jardim Catarina

08/11/2016 às 16:54h Enviado por: Rennan Rebello

Foto:

Uma intensa troca de tiros entre policiais militares e traficantes assustou moradores do bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo, na tarde desta terça-feira. O confronto foi registrado por moradores, que compartilharam os momentos de tensão nas redes sociais. "Olha o nosso Catarina como está aí", indignou-se um leitor através de um áudio enviado ao WhatsApp do OSG (97280-9313). "Meu Deus, o que é isso. Estou em pânico? Parece guerra", publicou uma moradora no Facebook. Ninguém ficou ferido ou foi preso durante a operação.