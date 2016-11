Traficantes gravam vídeo dizendo que vão invadir morro em Niterói

08/11/2016 às 08:30h Enviado por: Samuel Castro

Imagens de Léo Mingau e comparsas foram feitas no Jorge Turco Foto: Divulgação

Por Thiago Soares

Um vídeo em que traficantes do Morro do Jorge Turco, no Rio, aparecem fortemente armados está levando pânico aos moradores de Niterói. Nas imagens, Leonardo Dias Guimarães, o Léo Mingau, 24 anos - uma das lideranças do tráfico na Favela Faz Quem Quer, em Rocha Miranda - promete invadir o Morro do Boa Vista, no bairro São Lourenço, em Niterói.



A vinda dos bandidos do Comando Vermelho (CV) seria para reforçar o ‘exercito’ que já trava uma guerra pelos pontos de venda de drogas contra a facção rival Amigo dos Amigos (ADA).

Ostentando ao menos cinco fuzis, os seis bandidos se divertem ouvindo um ‘proibidão’ enquanto prometem a invasão durante um churrasco. Desde o início do mês, a disputa pelo controle do tráfico nas comunidades do Pimba, Palmeira, Santo Cristo e Coronel Leôncio, no Fonseca, Zona Norte de Niterói, vem tirando o sono da população.

Segundo a Polícia Civil, Léo Mingau está com a prisão preventiva decretada por roubo seguido de morte. Em 2014, ele foi condenado e quatro anos e seis meses de prisão por tráfico, mas ganhou liberdade no ano seguinte.

Guerra - Na noite de domingo, em mais um episódio da batalha, um carro foi incendiado na Rua Desembargador Lima Castro, próximo à Alameda São Boaventura, no Fonseca. Pelas redes sociais, diversos moradores relataram a atuação dos bandidos durante a madrugada. “Acabei de passar por um carro queimado. Evitem esse trajeto! Clima tenso no Fonseca”, disse um internauta.

Outro morador do bairro relatou a quantidade de tiros disparados durante o confronto. “Fonseca não tem paz. Muitos tiros, não para nunca”, escreveu. A PM informou que o 12ºBPM (Niterói) foi acionado para Fonseca no domingo por conta do tiroteio e que o policiamento foi reforçado no local. No entanto, não houve registros de confrontos entre os militares e os traficantes.