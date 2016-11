Presos acusados de espancar comerciante até morte em SG

08/11/2016 às 08:00h Enviado por: Samuel Castro

Manoel, Alexandre e Valdei foram encaminhados para DH, onde foram autuados por homicídio Foto: Sandro Nascimento

Por Thuany Dossares

Três homens foram presos em flagrante por policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) acusados de espancarem um idoso até a morte, no final da madrugada de ontem, no Rocha, em São Gonçalo.



O caso aconteceu na Rua Monsenhor Melo, por volta das 4h40. A vítima, identificada como Armando Ito de Mario Lemos, de 70 anos, era proprietário de um bar e foi assassinado após uma briga em seu comércio, no mesmo bairro. A polícia apura se o crime aconteceu por que a vítima se negou a continuar servindo os autores, que já estariam alcoolizados.

De acordo com as investigações da especializada, Manoel Pacheco Amaral Filho, de 59 anos, Alexandre Rivoredo Mussi, de 31, e Valdei Felix da Silva, de 24, estavam no estabelecimento bebendo, quando discutiram com o idoso. Após fechar o bar, o comerciante foi surpreendido pelos criminosos, quando seguia para casa.

Ainda segundo a apuração policial, os acusados agrediram a vítima com socos, pontapés, chutes e golpearam a sua cabeça contra parede e calçada, fugindo em seguida. “Estamos apurando a informação de que os acusados já estavam alcoolizados e teriam arrumado alguma confusão no bar. Com isso, a vítima não teria continuado a servi-los”, contou o delegado Allan Duarte, responsável pelo caso.

Depois de ouvirem testemunhas, os agentes conseguiram prender os assassinos nos bairros Galo Branco e Rocha. Valdei ainda estava com a roupa suja de sangue. Todos irão responder pelo crime de homicídio qualificado.

O corpo de Armando foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). No início da tarde de ontem, Manoel, Alexandre e Valdei foram transferidos para o Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu.