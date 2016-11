Homem é executado após desentendimento em bar

07/11/2016 às 08:00h Enviado por: Samuel Castro

Policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) estão apurando as circunstâncias da morte de um homem, no início da manhã de ontem, na Rua Anfilófilo Silveira Lessa, no Colubandê, em São Gonçalo. A vítima, identificada como José Carlos da Luz Ferreiras, de 45 anos, teria se desentendido com um frequentador de um bar e foi executada a tiros.

De acordo com o delegado Wilson Palermo, a causa da morte pode estar ligada a essa briga, entretanto, nenhuma outra hipótese está descartada. A polícia vai ouvir, ainda esta semana, parentes e possíveis testemunhas do crime. Até o início da tarde de ontem, o corpo de José Carlos permanecia no Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, em São Gonçalo.