Moradores farão protesto para pedir mais segurança em SG

07/11/2016 às 08:40h Enviado por: Samuel Castro

Foto: Leonardo Ferraz

Por Thiago Soares

O sinal de alerta na segurança pública no município de São Gonçalo está aceso. De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública do Estado (ISP), só em setembro, foram registrados 1052 casos de roubos a pedestres e outras 50 ocorrências em relação a roubo de cargas. Na última semana, duas pessoas morreram em tentativas de assalto no Engenho Pequeno e Zé Garoto. As famílias vão realizar protesto, no próximo dia 15, às 10h, para chamar atenção das autoridades.

Os números divulgados no primeiro dia deste mês, referentes a setembro, representam um aumento de quase 130% de assaltos a pedestres na cidade, se comparado com o mesmo período de 2015. Se divididos por dia, são 35 assaltos ou quase 1,5 por hora. Em relação ao roubo de cargas, na mesma comparação feita com o último ano, o aumento é de 150%.

O pai de uma das vítimas de latrocínio comentou sobre o número de assaltos no bairro onde vive e lamentou que os homens que mataram seu filho continuam nas ruas, roubando novas pessoas. “Assalto no Engenho Pequeno acontece todo dia e toda hora. Parece que não temos polícia, os bandidos não têm medo de nada. Os mesmos homens que mataram meu filho estão pelas ruas roubando outras pessoas”, disse o idoso, pai de Marcio Vinicius Mourão Farhat, de 38 anos, morto durante tentativa de assalto na Rua Valdir dos Santos, no Engenho Pequeno.

O sentimento de medo é compartilhada por moradores do Zé Garoto. Residente da Rua Pereira Ribeiro, onde o mecânico Edmar Araújo, 68, foi morto, vítima de um latrocínio, contou que a sequência de assaltos a mão armada está assustando. “Nunca sofremos tanto. Estão assaltando todos os dias. Normalmente de moto”, disse.



Protesto – Para tentar chamar a atenção das autoridades, moradores dos dois bairros se juntarão, no próximo dia 15, e realizarão um protesto. O ato vai acontecer na Rua Valdir dos Santos, Engenho Pequeno. Espera-se que mais de 500 pessoas compareçam na manifestação.

Polícia – O comandante do 7º BPM (São Gonçalo), Samir Vaz, informou que trabalha para a redução dos índices e que o batalhão é o que mais prendeu homens ligados ao tráfico e o que mais tirou armamento das ruas.