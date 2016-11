Enfermeiro é morto na frente da filha em SG

07/11/2016 às 08:25h Enviado por: Samuel Castro

Jorge Patrício foi surpreendido pelo assassino, na noite de sábado, dentro de sua residência Foto: Divulgação

O enfermeiro Jorge Patrício de Araújo, de 37 anos, foi morto na noite de sábado, ao ser surpreendido por um criminoso dentro de sua casa, na Rua Itapeva, em Marambaia, São Gonçalo. A vítima ainda foi socorrida com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu logo ao dar entrada no Hospital Estadual Alberto Torres (Heal), no Colubandê.



De acordo com vizinhos da vítima, Jorge estava em casa com a filha, de apenas um ano, quando viu um homem entrar em seu imóvel com uma capa e o rosto coberto. Ele reagiu e foi esfaqueado. Mesmo ferido, ele ainda correu em direção à casa de uma vizinha, onde pediu ajuda.

“Ele quebrou o portão e bateu na porta com força. Ficamos com medo e passamos a fazer contatos com a Samu e polícia. Olhei pela janela e vi que ele estava muito ferido. Como moramos aqui (Marambaia), há pouco tempo, não o reconhecemos. Meu marido perguntou quem ele era e ele disse que morava em frente. Só então saímos de dentro de casa”, contou a vizinha. Ainda muito assustada, ela disse que mesmo gravemente ferido no pescoço e barriga, ele, a todo tempo, perguntava pela filha. “Saímos de casa e pedimos a ajuda de vizinhos. Ele pedia para irmos à casa e pegar a filha. Quando entramos no imóvel, a menina chorava muito”, disse.

Vizinhos da vítima disseram que Jorge era muito tranquilo e pouco era visto na rua. “Ele era enfermeiro e o companheiro dele também. Eles trabalhavam em turnos diferentes e víamos muito pouco aqui. Eles estavam muito felizes com a adoção de uma menina, que uniu ainda mais o casal. Não entendo como alguém pode fazer tanta maldade com ele. Não tínhamos o que falar dessa família”, disse outra moradora.

Família – O irmão de Jorge, que pediu para não ser identificado, contou que ele era natural de Magé, mas residia, há cerca de seis anos em São Gonçalo. “Meu irmão era um cara calmo demais. Não conheço ninguém que fale ao contrário disto. Estamos sem entender o que aconteceu. Meu irmão trabalhava em mais de um emprego e tinha uma vida estruturada ao lado do companheiro. Ele não tinha desavenças com vizinhos. Pedimos que a polícia investigue a fundo. Não queremos que este crime fique impune. A polícia precisa prender esse assassino”, afirmou.

No imóvel foram encontrados a capa e o pano usado pelo criminoso para cobrir o rosto. Já na casa da vizinha de Jorge, foi recolhida uma faca que foi encaminhada à perícia. A polícia ainda não sabe se o objeto estava no corpo da vítima, que conseguiu retirá-lo ou se foi usada por ela como defesa. A suspeita é de que o criminoso tenha usado alguns caixotes deixados ao lado do imóvel para pular o muro e invadir a casa.

Investigação – Policiais da Delegacia de Homicídios de Itaboraí, Niterói e São Gonçalo (DHNISG) estão apurando a informação de que a vítima teria identificado o autor do crime ao entrar em luta corporal com ele. O delegado Wilson Palermo informou que as investigações correm sob sigilo. Jorge será sepultado, hoje, no Cemitério de Suruí, em Magé, às 10h.