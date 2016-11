Encontrado com metralhadora na Favela da Linha

06/11/2016 às 07:45h Enviado por: Samuel Castro

Roberto Carlos estava com uma metralhadora 9 mm Foto: Julio Diniz

Policiais do 7º BPM (São Gonçalo) prenderam, na tarde de ontem, um homem suspeito de gerenciar o tráfico de drogas na comunidade da Linha, em Rio do Ouro, São Gonçalo. Roberto Carlos Silva Coelho, conhecido como Leitoa, de 23 anos, foi preso em casa com uma metralhadora.

Segundo os policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT), uma denúncia anônima os levou até a residência do suspeito na Rua Dakar. O homem, que foi surpreendido na companhia da esposa de 37 anos e do filho dela, de 18 anos, não ofereceu resistência à prisão.



No imóvel, além da metralhadora, calibre 9 milímetros, os agentes apreenderam três trouxinhas de maconha que estavam com a mulher. Os três foram levados para a delegacia, mas só Roberto Carlos foi autuado por porte ilegal de arma. O caso foi registrado na 74ª DP (Alcântara).