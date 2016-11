Adolescentes são mortos em confronto no Morro da Galáxia

06/11/2016 às 08:00h Enviado por: Samuel Castro

Os jovens, segundo policiais do 35º BPM (Itaboraí), estavam com uma pistola calibre 40, um revólver calibre 38, 132 trouxinhas de maconha e 29 pinos de cocaína Foto: Divulgação

Dois adolescentes morreram, na madrugada de ontem, durante confronto com policiais do 35º BPM (Itaboraí), no Morro da Galáxia, em Marambaia, Itaboraí. Um deles completaria maior idade em 13 dias.



De acordo com os militares, eles foram até a comunidade reprimir o tráfico de drogas, quando se depararam com homens armados na Rua E.

Os suspeitos atiraram em direção aos militares, que revidaram. Logo após o intenso confronto, os militares encontraram os dois menores feridos e acionaram o Corpo de Bombeiros, que constatou que os jovens não haviam resistido aos ferimentos.

Com eles, foram apreendidos uma pistola calibre 40, um revólver calibre 38, 132 tabletes de maconha, 29 pinos de cocaína, um celular Motorola e R$ 80.

O caso foi registrado na 71ª DP (Itaboraí).