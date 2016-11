Executado com tiros de fuzil e pistola enquanto trabalhava em Itaboraí

05/11/2016 às 08:00h Enviado por: Samuel Castro

Wellington: morto em bar Foto: Divulgação

O comerciante Wellington Luiz de Oliveira, de 37 anos, foi assassinado com tiros de fuzil, na noite de quinta-feira, dentro de seu próprio bar, no bairro São Joaquim, em Itaboraí. O crime aconteceu na Rua Visconde do Itaboraí, próximo ao Campo do São Jorge, por volta das 22h30.



Policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) contaram que Wellington estava sentado no estabelecimento quando os assassinos chegaram divididos num carro preto e outro prata. Eles desceram do veículo e executaram o comerciante com tiros de fuzil e pistola.

Agentes da especializada investigam se o comerciante foi assassinado por traficantes do Complexo da Reta. “Inicialmente, a nossa apuração está indicando que o crime pode ter sido cometido pelos traficantes, mas ainda vamos aprofundar as investigações. Parece que o bar dele era frequentado por policiais, mas ainda também é cedo para confirmar isso”, explicou o delegado Gabriel Poiava, responsável pelo caso. O corpo de Wellington foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, em São Gonçalo.