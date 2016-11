Confronto entre PMs e traficantes termina com três mortos no Catiço

05/11/2016 às 08:45h Enviado por: Samuel Castro

Segundo policiais militares, Guilherme, Gesse e outro homem, ainda não identificado, estavam com três armas e drogas Foto: Divulgação

Três homens foram mortos durante troca de tiros entre policiais do 35ºBPM (Itaboraí) e traficantes do Morro do Catiço, em Nova Cidade, Itaboraí, na noite de quinta-feira. Na ação, os PMs apreenderam armas e drogas..

Militares do Grupamento de Ações Táticas (GAT) contaram que foram até a comunidade para verificar uma denúncia que informava que os criminosos estariam fazendo uma espécie de blitz na entrada da comunidade.

Ao chegarem à Rua Maria Vieira de Moraes, os PMs foram recebidos a tiros por cerca de 10 homens armados, que dispararam ao perceber a aproximação da viatura. Durante o confronto, Guilherme dos Arantes, de 26 anos, Gesse da Silva Garcia, de 28, e um homem, ainda não identificado, foram baleados e morreram no local. Com o trio, os agentes apreenderam uma pistola calibre nove milímetros, dois revólveres calibre 38, 101 cápsulas de cocaína, rádio comunicador e R$ 27 em espécie.

O caso foi registrado na central de flagrantes da 71ªDP (Itaboraí). Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, em São Gonçalo.