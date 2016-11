Torturado e morto durante ‘guerra’ do tráfico em Niterói

05/11/2016 às 08:20h Enviado por: Samuel Castro

Agentes da DH periciaram o local onde João Antônio foi morto, no alto do Morro do Pimba, no Fonseca, em Niterói Foto: Sandro Nascimento

Por Thuany Dossares

Um homem identificado como João Antônio de Oliveira Agostinho, de 28 anos, foi morto na madrugada de ontem, durante mais um capítulo da ‘guerra’ entre traficantes rivais pelo controle dos pontos de venda de drogas das comunidades do Pimba, Palmeira, Santo Cristo e Coronel Leôncio, no Fonseca, Zona Norte de Niterói.



De acordo com a polícia, criminosos ligados ao Comando Vermelho (CV) invadiram as comunidades na tentativa de assumir o domínio territorial, que atualmente pertence aos rivais, do Terceiro Comando Puro (TCP).

No início da manhã, o corpo de João Antônio foi encontrado dentro de uma caçamba de lixo, na Rua Manoel Ladeira, no interior do Morro do Pimba. Policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) foram até o local para realizar perícia técnica e constataram que a vítima foi assassinada com tiros de fuzil e escopeta na cabeça, tórax e membros superiores.

Além de torturar e executar João Antônio, os bandidos ainda exibiram seu poderio bélico ao fotografarem suas armas apontadas para o corpo da vítima. Nas imagens, ainda é possível ver eles fazendo o número três com as mãos, em referência à facção TCP.

Familiares de João, que preferiram não se identificar, contaram que ficaram muito chocados ao ver as fotos do corpo do rapaz. “Nós nem sabíamos que ele havia morrido. Só fomos avisados às 5h, quando nos ligaram do telefone dele falando onde estava o corpo. O João não morava mais na comunidade, não sabemos o que ele foi fazer lá. Acreditamos que foi visitar alguns parentes. Mas também não sabemos se ele estava envolvido com algo de errado ou não. Isso agora também não importa. Só queremos poder enterrá-lo e poder amenizar a dor da família. É muita covardia, não tinha necessidade disso”, lamentou.

O corpo de João Antônio, que deixa um casal de filhos de 5 e 6 anos, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) do Barreto.

Guerra - Policiais do 12ºBPM (Niterói) informaram que traficantes do CV invadiram as comunidades do Pimba, Palmeira, Santo Cristo e Coronel Leôncio, no Fonseca, com o objetivo de assumir o controle dos pontos de venda de drogas, que atualmente são gerenciados pelos inimigos do TCP.

Cerca de 30 homens, oriundos do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, e da Nova Holanda, no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio, iniciaram os ataque armados de fuzis, escopetas e pistolas, por volta das 23h.

A intensa troca de tiros se estendeu durante a madrugada e assustou moradores da região, que registraram o confronto e postavam nas redes sociais os momentos de pânico. “Caraca, muitos tiros no Fonseca. Até bombas já soltaram, estou me sentindo no Iraque. Apavorante”, publicou uma mulher na internet.

O comandante do 12ºBPM, coronel Fernando Salema, contou que militares estão agindo na comunidade para garantir a segurança de todos.

“Assim que ouvimos os tiros já entramos nas comunidades com o veículo blindado, além de deixarmos diversas viaturas no entorno. Até onde sabemos, foi mais um ataque do Comando Vermelho, mas não conseguiram permanecer. Iremos continuar agindo naquela região”, explicou Salema.