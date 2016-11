Três homens são mortos em confronto com a polícia em Itaboraí

04/11/2016 às 12:45h Enviado por: Thiago Soares

Após troca de tiros, três suspeitos foram encontrados mortos Foto: Divulgação Após troca de tiros, três suspeitos foram encontrados mortos Foto: Divulgação

Uma operação de policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 35ºBPM (Itaboraí), ontem, na Comunidade do Catiço, em Nova Cidade, Itaboraí, terminou com três acusado de tráfico mortos. Na ação, os militares apreenderam armas e drogas.





A ação foi realizada com base em denúncias que informavam que homens armados estavam abordando veículos de moradores na Rua Maria Vieira de Moraes. Chegando ao local, os policiais foram recebidos por bandidos armados, que iniciaram uma intensa troca de tiros. Depois do confronto, Guilherme dos Arantes, de 26 anos, Gessé da Silva García, 28 anos, e outro homem, ainda não identificado, foram encontrados mortos.





Junto aos corpos, os policiais localizaram uma pistola e dois revólveres. Todos eles com numeração raspada. Dentro de uma mochila, largada pelo restante do grupo que fugiu, ainda havia 32 cápsulas de cocaína, outras 37 cápsulas da mesma droga e R$ 27 em espécie.





O material recolhido foi levado para a 71ªDP (Itaboraí), onde o caso foi registrado.