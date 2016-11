Polícia divulga lista dos assaltantes mais procurados de São Gonçalo

04/11/2016 às 09:10h Enviado por: Samuel Castro

Segundo a polícia, dos 18 acusados, oito continuam foragidos Foto: Divulgação

Por Daniela Scaffo

Policiais da 72ªDP (Mutuá) divulgaram, ontem, a lista dos 18 assaltantes mais atuantes na área da distrital. Em julho desse ano, um trabalho de investigação semelhante terminou com a prisão de quatro foragidos da Justiça.



Da lista apresentada ontem, oito ainda continuam nas ruas. São eles: Alípio Fernandes dos Santos Neto, acusado de roubo de veículo; Roberson Nascimento Barcelos; Maurício de Brito Borges, que tem cinco mandados de prisão e outros seis inquéritos em andamento; Igor Azevedo Coutinho; Fagner Goudard de Oliveira; Felype da Silva Santos; José Lucas Silva dos Santos; além de Lucas Maia dos Reis de Araújo.

De acordo com o delegado Mario Lamblet, titular da 72ªDP (Mutuá), a cooperação da população é a forma mais efetiva para combater os roubos. “A gente conta muito com a população. Na primeira lista divulgada, tivemos um resultado muito positivo. Pedimos que as vítimas de roubo compareçam à delegacia e façam o reconhecimento, pois estamos pedindo a prisão dos acusados e conseguindo êxito. Damos garantia de anonimato na hora da denúncia”, garantiu o delegado.

Qualquer denúncia sobre a localização dos foragidos, pode ser encaminhada para o WhatsApp da 72ªDP, no (21) 99020-2457, ou para o Disque-Denúncia, através do telefone 2253-1177.

Retranca - A divulgação de uma lista de procurados feita pela mesma delegacia, em junho, terminou com a prisão de Alex Aniceto Moura, considerado um dos assaltantes mais procurados do município. O acusado tinha 34 mandados de prisão pendentes e era citado em outros 53 crimes investigados na distrital.