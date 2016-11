Sem comércio e sem ônibus por ordem do tráfico em SG

04/11/2016 às 08:30h Enviado por: Samuel Castro

Cartaz informava que ônibus não estavam circulando pelo Mutuapira Foto: Divulgação

Por Thuany Dossares

Comércios fechados e transporte público prejudicado. Essa foi a realidade vivida ontem pelos moradores do Mutuapira, em São Gonçalo. O motivo foi o luto forçado imposto pelos traficantes da Favela do Couro Come, em represália à morte de Marcelo Fontenele dos Santos, de 24 anos, durante confronto com policiais do 7ºBPM (São Gonçalo), na manhã de quarta-feira.



Comerciantes contaram que criminosos, divididos em um carro e uma moto, os obrigaram a baixar as portas dos estabelecimentos da Avenida Dezoito do Forte e Rua Paula Lemos, principais vias do bairro.

“A gente não pode fazer nada. Eles vêm, mandam fechar e temos que obedecer. Ontem fizeram a mesma coisa, passaram dizendo que tínhamos que parar de funcionar. Vamos desobedecer?”, indignou-se um comerciante, que preferiu não se identificar.

Além das lojas, os traficantes do Couro Come também alteraram a rotina dos passageiros dos ônibus que fazem as linhas 516 (Mutuapira x Niterói) e 404 (Trindade x Niterói). Os coletivos, que costumam passar por ruas do interior da comunidade, foram impedidos de seguir seu trajeto normal e ficaram limitados a trafegar apenas pela Avenida 18 do Forte.

“Eles não pensam nos moradores que têm que vir andando até a rua principal para poder pegar o ônibus. Tem idosos, mães com bebês de colo, a gente sente pena, mas não pode fazer nada. Estamos revoltados, mas também ficamos de mãos atadas”, reclamou um morador, que também optou pelo anonimato.

Para comunicar aos passageiros sobre a interferência criminosa no itinerário das linhas, a empresa de ônibus colou cartaz no terminal rodoviário de Niterói: “Atenção, por motivo de força maior não estamos passando no Pira”.

O comandante do 7ºBPM, coronel Samir Vaz, informou que o policiamento na comunidade foi reforçado. “Vamos permanecer na região para garantir a segurança de todos”, garantiu o oficial.

Investigações - Agentes da 72ªDP (Mutuá) apuram se a ordem para o fechamento do comércio e o desvio do trajeto dos ônibus partiu do líder do tráfico de drogas do Couro Come, Cláudio Vilaça Barbosa, o Claudinho Broa, de 31 anos, que está preso.

O delegado Mário Lamblet contou que a 72ªDP (Mutuá) já possui um inquérito para investigar o tráfico na localidade. “Já temos uma investigação em andamento sobre o Couro Come. Temos, inclusive, algumas pessoas identificadas. O trabalho está bem encaminhado”, assegurou Lamblet.

Recordando - Marcelo morreu após ser baleado durante troca de tiros entre PMs e traficantes, na manhã de quarta-feira. Na ação, um adolescente, de 13 anos, também acabou baleado e encaminhado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, onde permanece internado sob custódia. Segundo a polícia a dupla estava com pistola, revólver e drogas.