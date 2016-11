Preso por tentativa de homicídio no Vila Lage

04/11/2016 às 08:00h Enviado por: Cyntia Fonseca

Dinho foi surpreendido pelos agentes num lava-jato do bairro Foto: Filipe Aguiar

Por Cyntia Fonseca





Acusado de tentar matar a própria mulher enquanto ela dormia, no início de setembro, Anderson da Conceição Machado, o " Dinho ", de 44 anos, foi preso, ontem, por policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNISG), após o recebimento de uma denúncia anônima.





Segundo os policiais, Anderson foi encontrado pela manhã em um Lava Jato, no bairro Vila Lage, onde mora, e não resistiu à prisão. Ainda de acordo com informações apuradas pelos agentes, Anderson é conhecido pelos moradores do Conjunto de Blocos do Vila Lage como um elemento violento e é visto frequentemente com pessoas do tráfico local.





Autuado pelo crime de tentativa de homicídio, ele também está sendo investigado por participação na morte de um cabo da Marinha, Leandro Lima Mendes, de 28 anos, juntamente com outros dois homens que já foram presos. A motivação do crime, também ocorrido em setembro, teria sido passional.