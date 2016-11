Dois homens são presos na Chumbada

03/11/2016 às 20:07h Enviado por: Thiago Soares

TH e Gambá foram levados para a 73ªDP (Neves) Foto: Divulgação/PMERJ

Policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 7ºBPM (São Gonçalo) prenderam dois homens, na manhã de ontem, na Comunidade da Chumbada, no Galo Branco, São Gonçalo. Uma pistola de origem argentina e grande quantidade de drogas foram apreendidas.





Logo na entrada da comunidade, Rodrigo Monteiro Silva, o Gambá, de 18 anos, foi localizado e preso quando se comunicava com um rádio transmissor. Já no interior da favela, um grupo de cinco homens disparou contra os militares, que revidaram. Após o confronto, Thiago Camelo de Lima, o TH, de 22 anos, foi encontrado com uma pistola Bersa e uma mochila com drogas.





Além do armamento, 150 cápsulas de cocaína, 35 sacolés de maconha, 23 tabletes de maconha, 75 pedras de crack e algumas munições foram apreendidas. O caso foi registrado na 73ªDP (Neves).