SG registra dois roubos de cargas num intervalo de apenas duas horas

03/11/2016 às 08:46h Enviado por: Leticia Lopes





Por Marcela Freitas





A polícia registrou em apenas duas horas dois ataques contra veículos que faziam transportes de cigarros e medicamentos em São Gonçalo.





Por volta das 11h40 de terça-feira,ocupantes de um Astra renderam funcionários da transportadora Giga Transportes, na Avenida Porto do Rosa. Os dois assaltantes obrigaram o motorista do caminhão a segui-los até as proximidades da Rodovia Niterói-Manilha (BR-101), onde uma Kombi de cor branca já os aguardava para que a carga fosse transferida.





Segundo as vítimas, os dois suspeitos eram negros, um deles alto, forte e vestia camisa preta. Ao todo foram levados 200 tipos de medicamentos avaliados em mais de R$ 17 mil. O caso foi registrado na 72ªDP (Mutuá).





Cerca de duas horas depois, criminosos tentaram roubar uma carga de cigarros da Empresa Souza Cruz, quando o caminhão passava pela Rua Agamenon Magalhães, no Boa Vista. Houve uma intensa troca de tiros e um criminoso teria sido atingido pelos disparos, mas conseguiu fugir. Os dois casos foram registrados na 73ªDP (Neves), mas serão investigados pela Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC).