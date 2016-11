Confronto com PM termina em morte no Mutuapira

03/11/2016 às 09:40h Enviado por: Cyntia Fonseca

Marcelo foi baleado no tiroteio e não resistiu aos ferimentos Foto: Luiz Nicolella





Por Cynthia Fonseca









Um homem foi morto e um adolescente baleado, na manhã de ontem, na Favela do Couro Come, no bairro Mutuapira, em confronto com policiais do 7ºBPM (São Gonçalo). Os militares realizavam uma incursão para coibir o tráfico na comunidade, quando surpreenderam um grupo de cinco homens na prática da venda de drogas e deu-se início ao confronto. Três conseguiram fugir e um deles, Marcelo Fontenele dos Santos, de 24 anos, acabou atingido nas costas e morreu no local. Ele e um adolescente de 13 anos, o "Sementinha", baleado no tórax tentavam fugir por um beco com saída para a Rua Paulo Damázio, próximo à Estrada da Covanca. Com eles, os policiais apreenderam uma pistola 9mm, um revólver calibre 38, 400 pinos de cocaína e cerca de 200 tabletes de maconha.









O adolescente foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, onde permaneceu sob custódia. O corpo de Marcelo foi periciado por agentes da 73ªDP (Neves) e depois encaminhado para o IML de Tribobó. O caso foi registrado como homicídio decorrente de oposição à ação policial.