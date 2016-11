Bandidos invadem igreja evangélica em São Gonçalo e roubam R$ 12 mil

03/11/2016 às 09:21h Enviado por: Rennan Rebello

Além de arrombarem cofre, criminosos levaram uma TV e talões de cheque de igreja no Boaçu Foto: Leonardo Ferraz





Por Marcela Freitas





Em São Gonçalo, nem o “sagrado” está escapando da ação de criminosos. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus Templo Central Ministério de Madureira, localizada na Avenida Imboaçu, no Boaçu, foi arrombada e furtada, na última terça-feira.







O crime, que teria ocorrido durante a madrugada, só foi notado pelos membros da igreja, na manhã seguinte, quando chegaram para abrir o templo. De acordo com a polícia, foram levados do local cerca de R$ 12 mil, que estavam num cofre, uma TV de 50 polegadas e cheques. Durante a manhã de ontem, a igreja permanecia fechada.





O caso está sendo investigado por agentes da 72ªDP (Mutuá), que buscam imagens de câmeras de segurança que possam ter flagrado a ação dos bandidos. Quem tiver alguma informação que colabore com as investigações, pode ligar o Disque-Denúncia, no 2253-1177.