Baleado em troca de tiros com policiais na Chumbada

02/11/2016 às 11:30h Enviado por: Laryssa Moura

Foto: Júnior foi preso na operação Foto: Antônio foi atingido numa das pernas e encaminhado ao Heat.





Um rapaz foi baleado e acabou preso durante confronto entre policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) e traficantes do Morro da Chumbada, no Galo Branco, em São Gonçalo, na tarde de segunda-feira. Na ação, outro suspeito também foi preso.

Policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) informaram que foram até a comunidade para combater o tráfico quando tiveram a atenção voltada para Júnior César Moraes Roque, de 19 anos, que estava com um rádio comunicador.

Em seguida, os PMs foram surpreendidos a tiros por um grupo de quatro homens armados. Após o confronto, Antônio Conceição Braga, 27, foi encontrado baleado numa das pernas, na Rua Joaquim Rocha. Segundo os agentes, ele estava com uma pistola calibre 40 e uma sacola com 76 trouxinhas de maconha, 43 pinos de cocaína e 15 pedras de crack.

Antônio foi socorrido para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. O caso foi registrado na central de flagrantes da 73ªDP (Neves).